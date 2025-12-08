Сырский сделал резонансное заявление по поводу войны в Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский комментирует войну в Украине. Сделал ряд заявление.

Сказано: «Враг продолжает наступление, поэтому у нас нет другого выбора, как усиливать обороноспособность и укреплять свое войско, чтобы в дальнейшем отражать полномасштабную российскую агрессию».

Добавляется: «Ключевая точка приложения наших усилий – не железо, а люди. Мобилизация, рекрутинг, новые контракты – и затем качественная подготовка».

Кроме этого говорится, что подготовка персонала должна постоянно совершенствоваться, о чем шла речь на ежемесячном совещании по повышению ее качества.

Отмечается также, что срок базовой общевойсковой подготовки уже увеличен до 51 дня, а также существует профессиональная подготовка и адаптационный период в подразделениях.

Информируется, что нужно совершенствовать этот процесс, поднимать уровень инструкторов и модернизировать учебные центры, чтобы на выходе иметь действительно боеспособного воина.

Сообщается, что во время совещания Александр Сырский заслушал доклады о повышении качества подготовки, развитии БЗВП в боевых бригадах, усилении безопасности в учебных центрах, работе инструкторов и адаптации новичков.

Он подчеркнул важность программы адаптации военнослужащих в начале прохождения БЗВП, поскольку именно в этот период фиксируется значительная часть СЗЧ.

По его словам, аудит учебных центров дал полный срез качества подготовки по всем предметам и позволил определить лидеров.

Уверяется, что учения постепенно отодвигают от линии фронта, а армейские корпуса закрепляют за полигонами в центре и на западе страны.

Резюмируется: «На некоторых объектах состояние обеспечения безопасности – неудовлетворительное! Пренебрегать безопасностью наших военнослужащих не имеем права».

Ранее Сырский назвал число россиян на линии фронта.