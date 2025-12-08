Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Кремле оценили Стратегию нацбезопасности США

В Кремле оценили Стратегию нацбезопасности США

Александр Панько
08.12.25 12:46
96
В Кремле оценили Стратегию нацбезопасности США

Кремль в воскресенье приветствовал новую национальную стратегию безопасности США президента Дональда Трампа, отметив, что она во многом соответствует собственному видению России. Это впервые Москва так откровенно положительно оценила документ от своего бывшего соперника времен Холодной войны. Об этом сообщает Reuters.

В Стратегии национальной безопасности США видение Трампа было описано как «гибкий реализм» и утверждалось, что США должны возродить доктрину Монро 19-го века, которая провозглашала Западное полушарие зоной влияния Вашингтона.

Документ также предупреждает о «цивилизационном стирании» в Европе, подчеркивая, что для США ключевым интересом является содействие завершению российско-украинской войны, и акцентирует стремление восстановить стратегическую стабильность с Россией.

«Корректировки, которые мы видим, во многих аспектах соответствуют нашему видению», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В частности, на вопрос о обещании в документе США положить конец «предотвращению постоянного расширения НАТО» Песков сказал, что это обнадеживает.

Также он отметил положительным моментом, что стратегия предусматривает сотрудничество с Москвой по вопросам стратегической стабильности, а не объявляет Россию прямой угрозой.

Стратегия также определяет регион Индийского и Тихого океанов как ключевой экономический и геополитический театр, где США и их союзники будут наращивать военное присутствие, чтобы предотвратить конфликт с Китаем из-за Тайваня.

После аннексии Крыма в 2014 году и вторжения в Украину в 2022 году предыдущие стратегии США определяли Москву как агрессора или угрозу, пытающуюся силой дестабилизировать мировой порядок после Холодной войны.

Трамп в марте этого года заявил Fox News, что «как студент истории, которым я являюсь — и я смотрел всё это — первое, что вы узнаёте, это то, что вы не хотите, чтобы Россия и Китай объединились».

Напомним, в Кремле оценили мирные переговоры с США.

Тэги: США, Кремль

Комментарии

Статьи

04.12.25 09:00

Ни Бойко, ни Арестович... а пока неизвестная политическая сила займет евроскептическую нишу в Украине

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны
03.12.25 14:14

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны

Автор: «Інформатор»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.12.25 14:03

Зеленский сделал свежее заявление по мирным переговорам

08.12.25 13:48

Президент Чехии заговорил о сбивании самолетов РФ

08.12.25 13:17

Дисквалифицированный за допинг Михаил Мудрик совсем скоро может вернуться на поле

08.12.25 13:11

Маск призвал… развалить ЕС

08.12.25 13:05

Стало известно, как Нидерланды помогут Украине в следующем году

08.12.25 12:45

В Кремле сделали ряд заявлений по мирным переговорам

08.12.25 12:30

Стало известно, выезжают ли украинцы массово из страны

08.12.25 12:23

Буданов рассказал о прослушке Кремля

08.12.25 12:17

Зеленский анонсировал переговоры с лидерами Европы

08.12.25 12:45

В Кремле сделали ряд заявлений по мирным переговорам

08.12.25 12:17

Зеленский анонсировал переговоры с лидерами Европы

08.12.25 10:47

МУС не отменит ордер на арест Путина

08.12.25 09:16

В «Укрэнерго» сообщили об отключениях в понедельник, 8 декабря

05.12.25 15:42

Верховная Рада утвердила формат вступительной кампании 2026 года

05.12.25 12:17

Зеленского предупредили о «предательстве» со стороны США, — Spiegel

05.12.25 11:43

Раскрыта преступная группа, возглавляемая нардепом Анной Скороход

05.12.25 10:49

Трамп и Венс сделали оптимистичные заявления по поводу войны в Украине

05.12.25 09:49

Самолет Зеленского преследовали дроны военного типа, — СМИ

05.12.25 09:31

Путин сделал странное заявление о прекращении войны в Украине

04.12.25 14:03

Сырский рассказал о текущих боях за Покровск

04.12.25 13:50

Путин угрожает «любым путем» захватить Донбасс и другие территории Украины

01.12.25 14:43

Президент Польши жестко высказался об отношениях с Россией

02.12.25 17:23

Украина получит пакет «зимней поддержки» от Швеции

03.12.25 11:56

В Германии произошел странный инцидент с кошкой

02.12.25 23:49

Трамп сделал новое обтекаемое заявление по поводу мира в Украине

03.12.25 07:23

Выявлена еще одна небывалая польза кофе

01.12.25 15:44

Путин подписал бюджет России на следующий год с гигантскими военными расходами

03.12.25 08:18

Обнаружена новая опасность смартфонов для подростков

04.12.25 16:01

Путин туманно высказался о мирном плане США по Украине

Фото и Видео
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
fraza.com
Новости блогосферы
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди