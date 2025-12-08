В Кремле оценили Стратегию нацбезопасности США

Кремль в воскресенье приветствовал новую национальную стратегию безопасности США президента Дональда Трампа, отметив, что она во многом соответствует собственному видению России. Это впервые Москва так откровенно положительно оценила документ от своего бывшего соперника времен Холодной войны. Об этом сообщает Reuters.

В Стратегии национальной безопасности США видение Трампа было описано как «гибкий реализм» и утверждалось, что США должны возродить доктрину Монро 19-го века, которая провозглашала Западное полушарие зоной влияния Вашингтона.

Документ также предупреждает о «цивилизационном стирании» в Европе, подчеркивая, что для США ключевым интересом является содействие завершению российско-украинской войны, и акцентирует стремление восстановить стратегическую стабильность с Россией.

«Корректировки, которые мы видим, во многих аспектах соответствуют нашему видению», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В частности, на вопрос о обещании в документе США положить конец «предотвращению постоянного расширения НАТО» Песков сказал, что это обнадеживает.

Также он отметил положительным моментом, что стратегия предусматривает сотрудничество с Москвой по вопросам стратегической стабильности, а не объявляет Россию прямой угрозой.

Стратегия также определяет регион Индийского и Тихого океанов как ключевой экономический и геополитический театр, где США и их союзники будут наращивать военное присутствие, чтобы предотвратить конфликт с Китаем из-за Тайваня.

После аннексии Крыма в 2014 году и вторжения в Украину в 2022 году предыдущие стратегии США определяли Москву как агрессора или угрозу, пытающуюся силой дестабилизировать мировой порядок после Холодной войны.

Трамп в марте этого года заявил Fox News, что «как студент истории, которым я являюсь — и я смотрел всё это — первое, что вы узнаёте, это то, что вы не хотите, чтобы Россия и Китай объединились».

