Институт мира в США переименовали в честь Трампа

Американский Институт мира (USIP) решили переименовать в честь президента США Дональда Трампа. Об этом информирует Госдеп.

Сказано: «Сегодня утром Государственный департамент переименовал бывший Институт мира, чтобы отразить самого большого переговорщика в истории нашей страны. Добро пожаловать в Институт мира имени Дональда Дж. Трампа. Лучшее еще впереди».

Стоит добавить, что имя и фамилия Дональда Трампа появились на вывеске штаб-квартиры в Вашингтоне накануне церемонии подписания мирного соглашения между Руандой и Демократической Республикой Конго, которая должна состояться сегодня.

Данный Институт был создан Конгрессом в 1984-го году.

Ранее, в прошлом марте, сотрудники DOGE пытались силой войти в здание. Сотрудники USIP были уволены в июле. Институт подал в суд из-за этого решения, однако правительство США до сих пор контролирует здание, пока в суде рассматривают апелляцию.

