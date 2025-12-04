ВВП Украины может опередить российский через 10 лет, — Рубио

При условии «правильных шагов» ВВП Украины в течение следующих десяти лет может превзойти ВВП России. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

По его словам, Штаты хотят, чтобы после войны украинская экономика не только восстановилась, но и «начала активно процветать». Рубио подчеркнул, что достичь этого можно, если делать «правильные вещи», что позволит ВВП Украины через десять лет опередить российский.

«На что может согласиться Украина, учитывая всю динамику, о которой я только что говорил, и на что согласится Россия? В конце концов, это не зависит от нас. Это не наша война. Мы не воюем. Это не американские солдаты. Это происходит на другом континенте. Мы занимаемся этим, потому что только мы можем это сделать», — заявил госсекретарь США.

Напомним, по прогнозу Всемирного банка, рост экономики Украины в 2026 году сохранится на уровне текущего года и составит 2%. Его ускорение до 5% теперь ожидается только в 2027 году.