Известно, сколько гражданских осталось в Константиновке

В Константиновке на Донетчине остаются 4300 гражданских. В настоящее время эвакуация из города продолжается. Об этом сообщил начальник отдела оперативно-дежурной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОВА Дмитрий Петлин, передает «Укринформ».

«Константиновская громада и почти все люди, которые там остаются, — это в городе Константиновка, там 4300 человек», — отметил Петлин.

Он отметил, что из города до сих пор проводится эвакуация в более безопасные районы.

«За прошлую неделю оттуда эвакуировано около 180 человек», — добавил представитель ОВА.

