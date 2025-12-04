Цены на нефть снова растут – эксперты оценили ситуацию

В среду, 3 декабря, в мире вновь растут цены на нефть. О ситуации поведали эксперты Bloomberg.

Сообщается, что «черное золото» марки Brent торговалось примерно по 63 доллара за баррель, хотя в последние дни цены оставались без четкой тенденции.

Аналитики говорят: «Цена на нефть марки Brent оставалась примерно неизменной на уровне 60 долларов в течение последней недели, поскольку мирные переговоры между Россией и Украиной продолжаются».

При этом указывается на то, что нефтяные рынки не учитывают высокую вероятность быстрого заключения мирного соглашения и возможной отмены санкций в отношении российской нефти.

Ранее в Европе цена на газ упала до минимума за полтора года.