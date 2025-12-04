Украинцам разъяснили проблемы в энергетике

В энергосистеме Украины сохраняются проблемы. О них поведал заместитель министра энергетики Николай Колесник.

Чиновник сказал: «Ситуация в энергосистеме в результате обстрелов достаточно сложная. Основное осложнение – это ограниченная возможность передачи доступной э/э. У нас работает девять блоков АЭС, есть 2,1 ГВт мощности для импорта, дополнительно привлекается аварийная помощь для балансировки потребления. Но самое сложное – это доступность передачи э/э между центром и востоком».

Кроме этого добавляется, что из-за этого есть определенное различие объемов ограничений э/э в регионах. Так, на западе в пиковые часы применяется до двух очередей отключений, на юге и в центре до трех, тогда как на севере и востоке по три.

Отмечается: «Влияние обстрелов России есть как регионального характера, так и на работу всей энергосистемы. Как, например, последний массированный обстрел 29 ноября, который был сосредоточен по объектам, от которых зависит работа ОЭС и передача э/э: важные узлы, пересечения».

Акцентируется внимание на том, что для бесперебойного электропотребления бизнес активно пользуется возможностями импорта э/э. При импорте объемом 60% собственного потребления предприятия не отключают по графикам ограничения мощности.

Информируется: «Ежесуточно импорт колеблется от 1,4 до 1,8 ГВт. Это то, что предприятия выбирают для покрытия собственных потребностей».

Резюмируется, что за год в нашей стране было построено около 418 МВт ВИЭ-генерации и 600 МВт газовой, которую создали и энергокомпании, и коммунальные предприятия, и частный бизнес.

