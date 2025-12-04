Генштаб ВСУ опроверг фейк о Покровске

Спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лыховий опроверг новость немецкого издания Bild о том, что россияне захватили Покровск (Донецкая область). Его слова цитирует «Интерфакс-Украина».

Говорится: «Позиция украинского командования остается постоянной. Ситуация в Покровске крайне сложная. Но Силы обороны продолжают удерживать северную часть города примерно по линии железной дороги. Продолжаются также активные действия наших подразделений для ликвидации очагов врага».

Добавляется при этом, что как в районе Покровска, так и Мирнограда проводятся мероприятия для налаживания логистики, блокируются попытки россиян накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход населенных пунктов.

