У НАТО есть «план Б» по миру в Украине из трех пунктов

Европейские союзники по НАТО выражают сомнения в том, что США удастся достичь мира в Украине. Поэтому в Альянсе разработали альтернативный вариант на случай провала плана американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Восемь дипломатов из стран-членов НАТО рассказали изданию на условиях анонимности, что сомневаются в конструктивной роли российского диктатора Владимира Путина в переговорах. Они отметили, что РФ наоборот усилила удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины.

Собеседники заявили, что «европейские взгляды присутствуют за столом переговоров», несмотря на отсутствие представителей ЕС на переговорах в Москве.

Один из источников «Радио Свобода» считает, что российский диктатор не захочет идти на компромисс. По его словам, европейским партнерам Киева придется прибегать к альтернативному плану, который состоит из:

— увеличения количества оружия для Украины на поле боя;

— большей поддержки украинской экономики;

— усиление санкций против России.

Один из чиновников НАТО убежден, что Путин «не сдвинется ни на шаг», причем, по его словам, это произойдет не из-за Украины или США.

«Единственной причиной провала будет непреклонность России. Единственный результат переговоров, который россияне, кажется, готовы принять — это полная капитуляция Украины», — сказал он.

Напомним, США внезапно остановили поставки оружия Украине.