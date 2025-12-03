Зеленский назвал три самых чувствительных вопроса в мирном плане США

Для Украины самыми чувствительными пунктами американского мирного плана являются территории, замороженные активы РФ, а также гарантии безопасности. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином.

Глава государства отметил, что он пока не может раскрыть все пункты мирного плана США, который был доработан в результате контактов американских и украинских чиновников.

«То, что я могу сказать, это то, что наиболее чувствительные вещи, самые сложные вопросы, вызовы, это территории, это о территории, это о замороженных активах», — добавил Зеленский.

Он уточнил, что большинство российских активов заморожены в европейских странах, и он не может от имени лидеров Евросоюза решать, как ими распоряжаться.

Еще одним чувствительным вопросом, как отметил президент, являются гарантии безопасности. Украина рассчитывает на сильные гарантии от США, Европы и некоторых других лидеров.

«Я думаю, что эти три темы являются наиболее чувствительными и важными, и я думаю, что наши команды продолжают работать над этим», — сказал Зеленский.

Напомним, по словам Зеленского, Украина сейчас ближе к миру, чем когда-либо.