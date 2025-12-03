США внезапно остановили поставки оружия Украине, — СМИ

США приостановили поставки определенного вооружения Украине, не предупредив об этом европейских союзников, в частности, Германию. Об этом заявил командующий сухопутными войсками ВС ФРГ Кристиан Фройдинг в интервью The Atlantic.

Немецкий генерал ранее руководил работой спецгруппы по координации военной поддержки Украины при министерстве обороны ФРГ.

По его словам, администрация лидера США Дональда Трампа даже не предупредила немецких партнеров о приостановке поставок определенного оружия для Украины.

Напомним, Трамп объяснил, как Украина будет получать американское оружие.