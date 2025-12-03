Россия заявила Китаю о своих «целях» в Украине

Россия планирует «достичь своих стратегических целей» в рамках войны против Украины. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с главой МИД Китая Ван И, сообщает Министерство иностранных дел Китая.

Во время переговоров Шойгу и Ван И «детально обменялись мнениями» относительно войны России против Украины.

«Шойгу изложил соображения российской стороны, выразил благодарность усилиям Китая по поддержке мира и заявил, что Россия имеет достаточные возможности и твердую решимость для достижения своих стратегических целей и устранения коренных причин кризиса», — говорится в сообщении МИД.

Ван И, в свою очередь, сказал, что Китай «поддерживает все усилия», направленные на достижение мира.

Пекин поддерживает всеобъемлющее и устойчивое мирное соглашение и продолжит «поддерживать стратегические контакты с Россией» по этому вопросу, утверждает китайский чиновник.

Напомним, Китай уверяет, что желает достичь мира в Украине.