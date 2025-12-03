Украина сейчас ближе к миру, чем когда-либо, — Зеленский

Украинские чиновники ожидают дальнейших переговоров по мирному плану США. Украина в данный момент ближе к миру, чем когда-либо. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления в ирландском парламенте.

Глава украинского государства напомнил, что этим утром украинская делегация выступила с брифингами после переговоров с американской стороной.

«Мы усиливаем наши усилия, и наша делегация ждет дальнейших переговоров. Мы сейчас ближе к миру, чем когда-либо, есть шансы», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Россия не уступит по трем пунктам мирного плана.