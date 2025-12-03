Трамп похвастался, что практически победил морской наркотрафик

Президент США Дональд Трамп приписал себе новый большой успех. Он заявил, что практически победил морской наркотрафик.

На заседании своего кабинета в Белом доме американский лидер сказал: «Количество наркотиков, поступающих морем, сократилось на 91%, и я не знаю, кто эти 9%».

Добавляется: «Мы останавливаем торговлю наркотиками. Мы уничтожаем суда. Мы побеждаем наркотеррористов».

В то же время, присутствовавший глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что наркотрафик после начала операции ВС США в водах Южной Америки сократился настолько, что военные не могут найти цели для ударов.

Ранее глава Пентагона не исключил силовой смены власти в Венесуэле.