Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Германии прямо с грузовика украли 20 тысяч боеприпасов Бундесвера

В Германии прямо с грузовика украли 20 тысяч боеприпасов Бундесвера

Александр Панько
02.12.25 14:33
139
В Германии прямо с грузовика украли 20 тысяч боеприпасов Бундесвера

Неизвестные лица украли примерно 20 тысяч боеприпасов немецких вооруженных сил из гражданского грузовика. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel, ссылаясь на подтверждение Минобороны Германии.

Водитель гражданской транспортной компании, нанятой вооруженными силами для перевозки боеприпасов, 24 ноября вечером оставил свой грузовик, загруженный боеприпасами немецких вооруженных сил, на незащищенной стоянке в индустриальном парке около Бурга, недалеко от Магдебурга.

Неизвестные лица ночью открыли грузовой отсек грузовика и украли несколько ящиков с боеприпасами, принадлежащими армии. Кражу обнаружили только на следующий день, когда водитель прибыл, чтобы доставить груз в соседние казармы. Солдаты, дислоцировавшиеся там, быстро заметили вмешательство в грузовой отсек и проверили транспортные накладные.

Ущерб значительный: по предварительным оценкам, было украдено примерно 10 тысяч патронов к пистолетам, 9900 патронов к автоматам и дымовые гранаты.

Министерство назвало это серьезным инцидентом, угрожающим безопасности.

По мнению министерства, гражданская транспортная компания проигнорировала правила безопасности при транспортировке чувствительных боеприпасов. Соответствующий контракт предусматривает, что транспортная компания должна обеспечить безопасность груза Бундесвера. Обычно на каждый маршрут назначают двух водителей, один из которых должен постоянно следить за транспортным средством, даже во время остановок.

По предварительным данным расследования, остановка во вторник ночью не была запланированной; водитель, очевидно, спонтанно решил переночевать в отеле. Груз в его грузовике был без присмотра.

Немецкие вооруженные силы сейчас вместе с местной полицией расследуют, кто может стоять за кражей боеприпасов.

Источники в Бундесвере заявили, что случайное ограбление является довольно маловероятным. Вместо этого они опасаются, что перевозка боеприпасов была замечена, и преступники приступили к действиям, когда водитель сделал незапланированную остановку в Бурге.

Напомним, Германия даст больше денег на оружие для Украины.

Тэги: Германия, оружие

Комментарии

Статьи

01.12.25 16:33

В деле с "пленками НАБУ" пополнение? Артем Шило и его роль

Автор: Андрій Швидкий, для «Фраза»

Дайджест

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?
06.11.25 20:21

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.12.25 17:23

Украина получит пакет «зимней поддержки» от Швеции

02.12.25 17:14

Украина подписала дорожную карту партнерства с Ирландией

02.12.25 17:08

Рютте сделал резонансное заявление по поводу завершения войны в Украине

02.12.25 16:47

У Путина перед встречей с Уиткоффом намекнули на продолжение войны против Украины

02.12.25 15:38

Италия утвердила новый пакет военной помощи Украине

02.12.25 13:50

Россия потеряла 32 дивизии личного состава с начала года

02.12.25 13:22

Трамп дал Мадуро неделю на выезд из Венесуэлы и закрыл воздушное пространство, — Reuters

02.12.25 12:44

Путин будет ждать, пока Киев примет его условия, — СМИ

02.12.25 12:22

Суд заочно арестовал Миндича

02.12.25 12:22

Суд заочно арестовал Миндича

02.12.25 10:29

У Трампа заявили о доработке мирного плана для Украины

02.12.25 09:33

США и Украина не договорились по территориям, — СМИ

02.12.25 09:18

В «Укрэнерго» предупредили об отключениях во вторник, 2 декабря

01.12.25 09:48

Украина будет независимой, речь идет не только о завершении войны, — Рубио

01.12.25 09:07

Зеленский сделал анонс «важных дней» после беседы с Рютте

28.11.25 19:07

Зеленский все же уволил Ермака

28.11.25 17:32

Андрей Ермак написал заявление об отставке

28.11.25 13:24

В «Укрэнерго» назвали регионы, в которых наихудшая ситуация с электроснабжением

28.11.25 11:44

Путин придумал новую причину не договариваться о мире с Украиной

25.11.25 21:49

Зеленский сделал интересное заявление перед встречей с Трампом

28.11.25 09:35

НАБУ проводит обыски у главы ОП Андрея Ермака

26.11.25 15:29

В Днепре 16-летний подросток совершил двойной теракт

26.11.25 10:11

В России отрицают «пленки Уиткоффа»

28.11.25 11:44

Путин придумал новую причину не договариваться о мире с Украиной

28.11.25 19:07

Зеленский все же уволил Ермака

25.11.25 21:34

Трамп заявил, что Украина и Россия потеряли за месяц 25 тысяч солдат

25.11.25 21:28

Эрдоган предложил прямые переговоры Украины и России в Стамбуле

28.11.25 19:19

Стало известно, как будут отключать электричество в Украине 29 ноября

25.11.25 21:41

В Минэнерго сделали важное заявление по поводу снабжения топливом

Фото и Видео
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
fraza.com
Новости блогосферы
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди