В Германии прямо с грузовика украли 20 тысяч боеприпасов Бундесвера

Неизвестные лица украли примерно 20 тысяч боеприпасов немецких вооруженных сил из гражданского грузовика. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel, ссылаясь на подтверждение Минобороны Германии.

Водитель гражданской транспортной компании, нанятой вооруженными силами для перевозки боеприпасов, 24 ноября вечером оставил свой грузовик, загруженный боеприпасами немецких вооруженных сил, на незащищенной стоянке в индустриальном парке около Бурга, недалеко от Магдебурга.

Неизвестные лица ночью открыли грузовой отсек грузовика и украли несколько ящиков с боеприпасами, принадлежащими армии. Кражу обнаружили только на следующий день, когда водитель прибыл, чтобы доставить груз в соседние казармы. Солдаты, дислоцировавшиеся там, быстро заметили вмешательство в грузовой отсек и проверили транспортные накладные.

Ущерб значительный: по предварительным оценкам, было украдено примерно 10 тысяч патронов к пистолетам, 9900 патронов к автоматам и дымовые гранаты.

Министерство назвало это серьезным инцидентом, угрожающим безопасности.

По мнению министерства, гражданская транспортная компания проигнорировала правила безопасности при транспортировке чувствительных боеприпасов. Соответствующий контракт предусматривает, что транспортная компания должна обеспечить безопасность груза Бундесвера. Обычно на каждый маршрут назначают двух водителей, один из которых должен постоянно следить за транспортным средством, даже во время остановок.

По предварительным данным расследования, остановка во вторник ночью не была запланированной; водитель, очевидно, спонтанно решил переночевать в отеле. Груз в его грузовике был без присмотра.

Немецкие вооруженные силы сейчас вместе с местной полицией расследуют, кто может стоять за кражей боеприпасов.

Источники в Бундесвере заявили, что случайное ограбление является довольно маловероятным. Вместо этого они опасаются, что перевозка боеприпасов была замечена, и преступники приступили к действиям, когда водитель сделал незапланированную остановку в Бурге.

