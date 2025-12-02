Россия потеряла 32 дивизии личного состава с начала года

В ноябре украинские Силы обороны уничтожили более 31 тысячи российских военных, тогда как общие потери армии РФ с начала года превысили 383 тысячи. Об этом сообщает Минобороны со ссылкой на информацию Генштаба в понедельник, 1 декабря.

Так, в прошлом месяце наши воины «отминусовали» 31 190 оккупантов.

«С начала 2025 года армия рф потеряла более 383 000 солдат. Условно это равно численности 32 дивизий — то есть около трёх дивизий ежемесячно», — отметили в сообщении.

Кроме того, враг понёс ощутимые потери в вооружении и технике. В частности, в течение ноября украинские воины поразили и уничтожили:

— 617 артиллерийских систем;

— более 70 танков;

— 157 боевых бронетранспортёров;

— более 2 400 единиц автотранспорта.

