Россия потеряла 32 дивизии личного состава с начала года

В ноябре украинские Силы обороны уничтожили более 31 тысячи российских военных, тогда как общие потери армии РФ с начала года превысили 383 тысячи. Об этом сообщает Минобороны со ссылкой на информацию Генштаба в понедельник, 1 декабря.
Так, в прошлом месяце наши воины «отминусовали» 31 190 оккупантов.
«С начала 2025 года армия рф потеряла более 383 000 солдат. Условно это равно численности 32 дивизий — то есть около трёх дивизий ежемесячно», — отметили в сообщении.
Кроме того, враг понёс ощутимые потери в вооружении и технике. В частности, в течение ноября украинские воины поразили и уничтожили:
— 617 артиллерийских систем;
— более 70 танков;
— 157 боевых бронетранспортёров;
— более 2 400 единиц автотранспорта.
Напомним, ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов за сутки.