ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Финальный текст мирного соглашения еще не согласовали, но сделали шаг вперед, — источник

Финальный текст мирного соглашения еще не согласовали, но сделали шаг вперед, — источник

Александр Панько
01.12.25 13:54
187
Финальный текст мирного соглашения еще не согласовали, но сделали шаг вперед, — источник

На вчерашних переговорах украинской и американской делегаций во Флориде пока не удалось окончательно согласовать проект мирного соглашения. В частности, активно обсуждались вопросы территорий, затрагивалась также тема членства Украины в НАТО. Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник.

«Переговоры сфокусированы уже не столько на рамке, которая была согласована в Женеве, сколько на проблемных вопросах, которые остались. То есть мы не говорим о том, что у нас есть сейчас стопроцентное понимание финального текста, но это был еще один шаг вперед», — рассказал собеседник.

По его словам, американская сторона понимает свою главную задачу, которая заключается не в том, чтобы в чем-то убедить Украину.

«Они понимают, что есть вторая сторона, и к какому бы общему знаменателю они не пришли с Украиной, остается российская сторона, с которой им еще работать. И они понимают, что там сложнее», — сказал источник.

Также по его словам, много внимания во время разговоров уделялось вопросу территорий. При этом американцы, которые рассматривают себя как медиаторы в процессе, доносят до Украины позицию РФ, которая требует полного выхода украинских сил с Донбасса.

Зато украинская сторона, по словам источника, на встрече аргументировала, почему такой подход не является возможным: в силу конституционных ограничений, мнения украинского общества, а также несоответствия реальной ситуации. Поэтому позиция Украины остается неизменной: дискуссия по территориям должна начинаться с текущей линии соприкосновения.

«Процесс поиска потенциальных решений продолжается, но это, конечно, очень сложный вопрос», — добавил собеседник.

Также Украина донесла американцам свою позицию и относительно членства в НАТО. В частности, украинская делегация говорила о том, что курс на членство в Альянсе закреплен в Конституции, и ее изменение ради заключения мирного соглашения является плохим прецедентом. Другой озвучиваемый аргумент — невозможность предоставлять право вето на членство любой страны в НАТО.

«Готовность слышать наши аргументы со стороны американцев присутствует. Другой вопрос, что они постоянно говорят: хорошо, вы можете быть 100% правы, но есть другая сторона есть, и она требует вот этого и этого. Мы как медиатор должны обеспечивать то, чтобы вы пришли к мирному соглашению. Вы можете сколько угодно логично объяснять свою позицию, если другая сторона говорит „нет“ — то что мы сделаем?», — сказал собеседник издания.

Напомним, Трамп заявил о возможности мирной сделки по Украине.

fraza.com
