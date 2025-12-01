Нетаньяху запросил помилование у президента Израиля после письма Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально обратился за помилованием к президенту страны Ицхаку Герцогу. Это произошло после письма президента США Дональда Трампа, где тот призвал помиловать Нетаньяху. Об этом сообщает Fox News.

Издание напомнило, что Нетаньяху имеет несколько обвинений в коррупции и мошенничестве, из-за чего его уголовно преследуют. Сам премьер в прошении написал, что обеспокоен общественным расколом — и помилование, по мнению Нетаньяху, позволит ему «примирить национальный раскол» и «потушить огонь споров».

При этом Нетаньяху не признал вины в коррупции и мошенничестве. А офис президента Израиля сообщил, что получил официальную просьбу премьера, но она «чрезвычайная» и имеет «существенные последствия».

В официальном сообщении офиса сказано, что запрос будет передан в Департамент помилования Министерства юстиции. Департамент соберет мнения органов власти по этому вопросу и передаст их юридическому советнику офиса, который сформулирует заключение для израильского президента.

«После получения всех соответствующих выводов президент ответственно и искренне рассмотрит запрос», — сказано в сообщении.

Отметим, что над Нетаньяху сейчас идет судебный процесс. Израильского премьера обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием в трех делах, связанных с обвинениями в коррупции. Он стал первым премьером страны, который свидетельствовал в суде, как обвиняемый, находясь при этом в должности.

Напомним, президент США Дональд Трамп 12 ноября направил письмо президенту Израиля Ицхаку Герцогу, в котором попросил помиловать премьер-министра Нетаньяху. Трамп заявил, что преследование премьера, мол, якобы не имеет ничего общего с коррупцией, а является «политически мотивированным».* * *