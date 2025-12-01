Новобранцев будут распределять между бригадами по-новому, — ОП

Новобранцев будут распределять между боевыми бригадами ВСУ по новым принципам. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в Телеграм в воскресенье, 30 ноября.

«Имел хороший разговор с начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым. Работаем над новыми принципами распределения личного состава между боевыми бригадами — это то, о чем говорил президент и что сейчас действительно требует изменений», — написал он.

Палиса рассказал, что целью является получение каждой боевой бригадой прогнозируемого количества новых бойцов. Новобранцы с первого дня должны знать, в каком подразделении и под чьим командованием будут нести службу, с кем будут обучаться и пойдут на задание.

«Сегодня у нас есть много бригад, которые уже имеют собственные учебные возможности — инструкторов, материальную базу. И их нужно будет усиливать, чтобы они могли принимать людей вовремя и качественно готовить», — отметил заместитель руководителя ОП.

По мнению Палисы, только таким путем можно получить бойца, который будет подготовлен под определенную технику, тактику и условия военного подразделения. В то же время, по его словам, учебные центры не должны исчезать.

«Да, будет переходный период. Решение назрело давно. Командиры говорят об этом постоянно, и их нужно слышать. За последние недели я имел много разговоров с командирами бригад и корпусов. Они также дают собственные предложения, как именно это возможно сделать», — заявил Палиса.

По его словам, изменения необходимы для «справедливого, понятного и прогнозируемого распределения». Они позволят планировать подготовку и ротации, а не «жить в хаосе ручных решений».

Палиса добавил, что договорился с Гнатовым о совместном совещании, на котором будут согласованы все цифры, механизмы и этапы внедрения нововведений.

«На следующую Ставку будут поданы на рассмотрение президента варианты решений, и главное для всех нас — чтобы решение реально сработало и помогало тем, кто сегодня на нуле, и тем, кто завтра встанет в строй», — резюмировал он.

Ранее в ОП прокомментировали пересмотр состава бригад ВСУ. Директива президента относительно справедливого распределения военнослужащих между бригадами касается не только количества людей, но и качества подготовки, которую нужно позволить проводить всем боевым бригадам самостоятельно.