В Вене найдено сгоревшее авто с телом 21-летнего украинца

В Вене найдено сгоревшее авто с телом молодого человека на заднем сиденье. Полиция расследует обстоятельства убийства и рассматривает версию насильственной смерти. Об этом говорится в публикации австрийского издания krone.at.

Ночью, 27 ноября, в районе Донауштадт прохожие заметили горящий Mercedes. На место происшествия около 00:30 прибыли пожарная служба и полиция, однако к этому моменту машина была полностью выгоревшей.

На заднем сиденье обнаружили тело 21-летнего юноши. Вскрытие показало наличие травм от тупых предметов, но причиной смерти, вероятно, стало удушье или тепловой удар.

По данным полиции, личность жертвы установлена — это 21-летний гражданин Украины.

Австрийские СМИ сообщают, что накануне трагедии о его исчезновении заявил близкий друг семьи, проживающий за рубежом.

Вскоре родственники получили подтверждение смерти молодого человека. Полиция подчеркнула: «вскрытие показало — жертва умерла насильственной смертью».

Следы на теле указывают на нанесение травмы тупым предметом, но, скорее всего, смерть наступила от удушья или теплового удара.

Авто было намеренно подожжено: на нем обнаружены следы катализатора, что говорит о преднамеренном поджоге.

Возможно, потерпевшего уже избили и посадили в машину, чтобы скрыть следы преступления.

Мотив убийства и личность преступника пока неизвестны, расследование продолжается.

Напомним, в горах Румынии найден труп одного из потерявшихся украинских уклонистов.