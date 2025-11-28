Оккупанты вывезут более 400 детей из Запорожской области, — ЦНС

Российские оккупанты намерены незаконно переместить 400 украинских детей с временно захваченной территории Запорожской области в Ярославскую область. Об этом сообщает Центр нацсопротивления в четверг, 27 ноября.

По версии российских структур, это якобы часть «межрегионального обмена», который включает прогулки по Волге, спортивные активности и посещение местных музеев. Однако, подчеркнули в ЦНС, это системное и управляемое перемещение украинских детей вглубь территории рф.

Аналитики отмечают: такие поездки происходят в условиях полного отсутствия прозрачности и механизмов контроля. Родители не имеют возможности влиять на организацию таких обменов, международные гуманитарные структуры не получают доступа, а российская сторона настойчиво подает все как туристические программы, не объясняя правовых оснований для перемещения несовершеннолетних в страну-агрессора.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что регион примет около 400 детей до конца 2025 года. Такие «обмены» — очередной элемент политики интеграции оккупированных территорий в российское пространство. Под видом поездок происходит отрыв детей от семейной среды, создание условий для идеологического влияния и постепенное привыкание к российским институтам. Для многих семей это означает не временный визит, а риск длительной изоляции и потери контроля над судьбой собственных детей.

Фактически РФ продолжает использовать несовершеннолетних как часть более широкой стратегии — формировать лояльность и привязанность к государству-агрессору, прикрывая принудительные практики языком «туризма» и «культурного обмена».

Напомним, Россия создала онлайн-каталог, где «предлагает» похищенных украинских детей, описывая их как товар. Сайт позволяет выбирать ребенка по полу, цвету глаз и волос.