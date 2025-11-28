Все разделы

Украина способна сдержать Россию: в ISW назвали ключевые условия успеха

Украина способна сдержать Россию: в ISW назвали ключевые условия успеха

Александр Панько
28.11.25 10:24
Украина способна сдержать Россию: в ISW назвали ключевые условия успеха

Украина способна остановить дальнейшее продвижение российских войск и стабилизировать ситуацию на фронте при условии надлежащей военной поддержки западных партнеров в сочетании с санкциями. Об этом сообщает на Институт изучения войны (ISW).

«Украинские силы доказали свою эффективность в сдерживании продвижения российских войск и проведении успешных контрнаступлений, особенно при условии их хорошего личного состава и оснащения», — говорится в отчете.

В частности, Украина заставила российские войска вывести свои подразделения из Киевской области и других регионов севера Украины в апреле 2022 года, освободила значительную часть Харьковской области во время контрнаступления в сентябре и октябре 2022 года, а также заставила Россию оставить правобережную Херсонскую область в ноябре 2022 года.

Аналитики ISW отмечают, что украинские войска «нанесли России непропорционально высокие потери по сравнению с объемом достижений», заставляя противника тратить время, человеческие ресурсы и технику на изнурительные наступательные действия.

В Институте напомнили, что украинские войска также сорвали российские наступления на север Харьковской и Сумской областей весной 2024 года и в январе 2025 года соответственно.

Как отмечают аналитики, Украина заставила Россию начать позиционную войну, которая лишает Россию возможности проводить оперативный маневр.

«Своевременная и достаточная западная военная помощь и продажа оружия Украине, в сочетании с решительными экономическими мерами США и других западных стран против России, могут позволить Украине остановить продвижение России на поле боя, особенно если украинские войска будут использовать свои хорошо развитые укрепления в Донецкой области», — пишет ISW.

Напомним, ранее сообщалось, что несмотря на широкие попытки захватить всю Донецкую область до конца этого года, по последним данным, этот дедлайн для российских оккупационных войск перенесен на март 2026 года.

Тэги: Украина, Россия, война в Украине

fraza.com
