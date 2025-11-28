«Динамо» уволило весь тренерский штаб после позорной серии проигрышей

В четверг, 27 ноября, состоялся матч четвертого тура Лиги конференций, в котором встретились кипрская «Омония» и киевское «Динамо». «Бело-синие» уступили со счетом 0:2 и потерпели третье поражение в последних трех матчах.

После этой неудачи руководство команды решило прекратить сотрудничество с тренерским штабом во главе с Александром Шовковским. Об этом сообщила пресс-служба клуба: «Тренерский штаб киевского „Динамо“ освобожден от исполнения обязанностей. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк, наставник „Динамо“ U-19».

В отставку был отправлен весь тренерский штаб Шовковского. Без работы остались легенда клуба Олег Гусев и другие помощники главного тренера — Эмилиан Карас, Сергей Федоров, Артем Яшкин и Мацей Кендзерец.

Шовковский возглавил киевский клуб в 2023 году после отставки румынского специалиста Мирчи Луческу. Во главе «бело-синих» завоевал титул чемпиона Украины (2024/25), а также серебро Премьер-лиги (2023/24).

Напомним, кроме провальных матчей в Лиге конференций, киевляне потерпели три подряд поражения и в чемпионате Украины.