Новости > Путин выдвинул неадекватное условие для прекращения боевых действий в Украине

Путин выдвинул неадекватное условие для прекращения боевых действий в Украине

Александр Панько
28.11.25 09:51
Путин выдвинул неадекватное условие для прекращения боевых действий в Украине

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия согласится на прекращение боевых действий, если Украина оставит оккупированные территории. Об этом Путин заявил во время общения с журналистами.

Диктатор сообщил, что постоянно получает призывы о прекращении боевых действий, и назвал неадекватное условие для этого.

«Если войска Украины оставят оккупированные территории, мы прекратим боевые действия, если не оставят — добьемся этого военным путем», — подчеркнул Путин.

Напомним, в среду, 26 ноября, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков призвал «не делать преждевременных выводов» относительно скорого завершения полномасштабной войны в Украине.

Тэги: Владимир Путин, война в Украине

