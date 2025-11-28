Генштаб назвал потери России на 28 ноября

С 24 февраля 2022 года по 28 ноября 2025 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 1 170 790 человек (+1100 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

— 11 380 (+7) танков,

— 23 643 (+15) бронемашины,

— 34 730 (+21) артиллерийских систем,

— 1 550 (+0) РСЗО,

— 1 253 (+0) средств ПВО,

— 430 (+2) самолетов,

— 347 (+0) вертолетов,

— 85 237 (+63) БПЛА оперативно-тактического уровня,

— 3 995 (+0) крылатых ракет,

— 28 (+0) кораблей/катеров,

— 1 (+0) подводная лодка,

— 68 399 (+48) единиц автомобильной техники и автоцистерн,

— 4 008 (+0) единиц специальной техники.

Напомним, Трамп заявил, что Украина и Россия потеряли за месяц 25 тысяч солдат.