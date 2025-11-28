Сырский рассказал о нынешней ситуации на Покровское направление

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку на Покровское направление. Он поведал о текущей ситуации.

Было сказано: «Вопросы обороны Покровска, Мирнограда и прилегающих к ним территорий рассматриваем комплексно. Следовательно, еще одна рабочая поездка и совещание с командирами органов военного управления, командирами воинских частей и подразделений, которые выполняют задачи на Покровском направлении».

Добавляется, что задачи ВСУ остаются неизменными, и заключаются в том, чтобы защищать украинские позиции, выявлять и уничтожать максимальное количество личного состава и техники российских захватчиков, перекрывать их логистику, эффективно противодействовать врагу в воздухе.

Указывается на то, что украинские военные блокируют попытки штурмовать города малыми пехотными группами.

Отмечается, что с этой целью, а также для восстановления утраченных позиций, определённые подразделения проводят активные действия.

Подчеркивается, что в течение недели непосредственно в городе Покровск проведён поиск и уничтожение врага на территории около 11,5 квадратных километров.

Говорится: «Противник, понеся значительные потери и столкнувшись с нашим действенным сопротивлением, был вынужден задействовать в районе Покровско-Мирноградской агломерации свой оперативный резерв. Агрессор пытается здесь постоянно менять направления атак, использует коварную тактику инфильтрации, в том числе маскируясь под гражданское население или прикрываясь им».

Стоит резюмировать, что во время совещания обсудили вопросы по усилению украинских подразделений и согласованному применению резервов. Особое внимание было уделено обеспечению продвижения украинских штурмовых подразделений.

