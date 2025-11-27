РФ должна пойти на серьезные уступки для достижения мира в Украине, — Каллас

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что РФ должна пойти на уступки для достижения «справедливого и прочного мира» в Украине. Об этом сообщает Politico.

«В любом мирном соглашении мы должны сосредоточиться на том, как добиться уступок от российской стороны, чтобы она навсегда прекратила агрессию и не пыталась силой изменить границы», — подчеркнула она.

Каллас напомнила, что в этой войне «есть один агрессор и одна жертва». По ее словам, внимание должно быть сосредоточено на том, «что должна сделать Россия, агрессор, а не на том, чем должна пожертвовать Украина, жертва».

Главный дипломат ЕС отметила, что в проекте мирного плана США отсутствуют уступки со стороны страны-агрессора. По ее убеждению, соглашение должно накладывать на Россию обязательства, в частности по ограничению численности ее армии и военных расходов.

«Если вы тратите почти 40 процентов (общих государственных расходов) на войско, вы захотите использовать его снова, а это является угрозой для нас всех», — подчеркнула Каллас.

Она добавила, что если «агрессия приносит плоды», это побуждает Россию к ее повторному применению, в том числе в других регионах.

Напомним, Каллас назвала гарантии безопасности ЕС для Украины.