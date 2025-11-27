Стрельба в Вашингтоне: Трамп поручил проверить всех афганцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что статус всех граждан Афганистана, принятых при прошлой администрации Джо Байдена, будет пересмотрен. Об этом сообщает CBS News.

Днем 26 ноября в Вашингтоне в результате вооруженного нападения были ранены двое военнослужащих Национальной гвардии США. Стрельба произошла в нескольких кварталах от Белого дома.

Стрелком оказался 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, который въехал в Штаты в сентябре 2021 года — через месяц после вывода войск США из Афганистана.

«Мы не собираемся мириться с подобными посягательствами на закон и порядок со стороны людей, которым вообще не место в нашей стране. Теперь мы должны пересмотреть каждого иностранца, который въехал из Афганистана во времена Байдена. И мы должны принять все необходимые меры для обеспечения высылки любого иностранца из любой страны, который не принадлежит нашей стране и не приносит пользу нашей стране», — заявил Трамп.

Директор Службы гражданства и иммиграции США Джозеф Эдлоу поручил должностным лицам агентства расследовать случаи беженцев, которые въехали в период с 20 января 2021 года по 20 февраля 2025 года и, возможно, провести с ними повторное собеседование.

По данным федеральной статистики, в период с февраля 2021 года по январь 2025 года в США прибыло около 233 тысяч беженцев.

Напомним, недалеко от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба, в результате которой двое военнослужащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения.