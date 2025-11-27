Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стрельба в Вашингтоне: Трамп поручил проверить всех афганцев

Стрельба в Вашингтоне: Трамп поручил проверить всех афганцев

Александр Панько
27.11.25 12:23
241
Стрельба в Вашингтоне: Трамп поручил проверить всех афганцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что статус всех граждан Афганистана, принятых при прошлой администрации Джо Байдена, будет пересмотрен. Об этом сообщает CBS News.

Днем 26 ноября в Вашингтоне в результате вооруженного нападения были ранены двое военнослужащих Национальной гвардии США. Стрельба произошла в нескольких кварталах от Белого дома.

Стрелком оказался 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, который въехал в Штаты в сентябре 2021 года — через месяц после вывода войск США из Афганистана.

«Мы не собираемся мириться с подобными посягательствами на закон и порядок со стороны людей, которым вообще не место в нашей стране. Теперь мы должны пересмотреть каждого иностранца, который въехал из Афганистана во времена Байдена. И мы должны принять все необходимые меры для обеспечения высылки любого иностранца из любой страны, который не принадлежит нашей стране и не приносит пользу нашей стране», — заявил Трамп.

Директор Службы гражданства и иммиграции США Джозеф Эдлоу поручил должностным лицам агентства расследовать случаи беженцев, которые въехали в период с 20 января 2021 года по 20 февраля 2025 года и, возможно, провести с ними повторное собеседование.

По данным федеральной статистики, в период с февраля 2021 года по январь 2025 года в США прибыло около 233 тысяч беженцев.

Напомним, недалеко от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба, в результате которой двое военнослужащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения.

Тэги: стрельба, Вашингтон, Дональд Трамп

Комментарии

Статьи

17.11.25 14:00

Кравчук, Притула, Чмут: как будет выглядеть список «Блока Зеленского» на следующих парламентских выборах

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?
06.11.25 20:21

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.11.25 20:01

Подростковая фаза развития мозга длится... до 32 лет, - ученые

27.11.25 16:46

Лукашенко заговорил с Путиным о «Минске-3»

27.11.25 15:37

Украина и МВФ согласовали новую программу кредитования

27.11.25 14:41

У Путина назвали сроки визита Уиткоффа к Путину

27.11.25 13:51

Латвия может демонтировать железнодорожную колею до границы с Россией

27.11.25 13:22

В Кременчуге две девушки выпали с аттракциона

27.11.25 12:48

РФ должна пойти на серьезные уступки для достижения мира в Украине, — Каллас

27.11.25 11:45

Фон дер Ляйен предупредила о риске раздела Украины

27.11.25 11:14

США хотят заключить мирное соглашение до предоставления гарантий безопасности, — СМИ

27.11.25 10:50

Зеленский сказал, что нужно для достижения мира

27.11.25 09:17

Генштаб назвал потери РФ по состоянию на 27 ноября

26.11.25 14:34

Трамп назвал «главную уступку» России в мирном плане

26.11.25 13:47

Рютте сделал смелый прогноз по окончанию войны в Украине

26.11.25 11:47

Трамп назвал условие для встречи с Зеленским и Путиным

26.11.25 09:13

Уиткофф советовал Кремлю, как разговаривать с Трампом, — Bloomberg

25.11.25 21:49

Зеленский сделал интересное заявление перед встречей с Трампом

25.11.25 12:21

В МИД Украины рассказали о секретности нового мирного соглашения

25.11.25 09:24

Мирный план Трампа для Украины существенно сократили, — FT

25.11.25 09:14

«Укрэнерго» сократило объем отключений во вторник, 25 ноября

24.11.25 14:32

Трамп сделал интересное заявление по поводу мира в Украине

21.11.25 08:43

В Винницкой области ребенок подстрелил одноклассника

21.11.25 16:57

Китай говорит, что не поставляет оружие ни Украине, ни России

21.11.25 16:15

Американцы узнали о черепахах кое-что удивительное

21.11.25 15:58

В Европе цена на газ упала до минимума за полтора года

21.11.25 15:33

Кровавое ДТП в Харькове: пострадали молодые парни и девушка

20.11.25 23:43

Зеленский прокомментировал встречу с парламентской фракцией «Слуга народа»

25.11.25 09:24

Мирный план Трампа для Украины существенно сократили, — FT

20.11.25 23:35

Удар по Тернополю: число погибших выросло

21.11.25 13:41

Россия продолжает наносить удары по украинской энергетике

Фото и Видео
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
fraza.com
Новости блогосферы
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди