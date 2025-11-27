Фон дер Ляйен предупредила о риске раздела Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украину нельзя разделять на части. Если Запад признает подрыв границ суверенного государства, это может привести к новым войнам. Об этом сообщает The Guardian.

По словам фон дер Ляйен, Россия «не демонстрирует признаков истинного желания завершить конфликт» и продолжает действовать в рамках менталитета, сформированного со времен Ялтинской конференции 1945 года, которая регулировала послевоенный порядок и подвергалась критике.

«Мы должны быть понятны: одностороннее расчленение суверенной европейской страны недопустимо, а границы не могут изменяться силой. Если сегодня мы легитимизируем и формализуем подрыв границ, завтра это откроет двери новым войнам, и мы не можем этого допустить», — отметила она.

Глава ЕК добавила, что усилия президента США Дональда Трампа по поиску мира могут стать отправной точкой. При этом Европа имеет серьезные опасения по поводу деталей первоначального мирного плана Вашингтона.

Фон дер Ляйен считает, что сейчас есть возможность для реального прогресса. Но давление на Россию важно сохранять, поскольку она не демонстрирует желания завершать войну.

