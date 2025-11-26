Настоящего соглашения о мире в Украине не будет еще долго, — экс-посол США

Россия не хочет мира, и настоящего мирного соглашения по войне в Украине не будет еще много месяцев. Такое мнение высказал бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Джон Хербст.

В комментарии Sky News он отметил, что пересмотренный план, который по сообщениям сейчас насчитывает 19 пунктов, устранил «большинство действительно вопиющих вещей», которые представляют угрозу для безопасности Украины. В то же время первоначальный план из 28 пунктов Хербст назвал «серьезно несовершенным».

Однако сегодняшние сообщения о том, что Украина согласна на новые предложения, по словам Хербста, являются повторением того, что мы видели вчера, когда были обнародованы результаты переговоров в Женеве.

«Я не думаю, что мы увидим настоящее мирное соглашение в течение многих месяцев, потому что Россия не хочет настоящего мирного соглашения. Россия хочет капитуляции Украины», — констатировал дипломат.

Напомним, Трампу не интересны детали мирного плана.