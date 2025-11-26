Трамп назвал условие для встречи с Зеленским и Путиным

Встреча лидера США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным состоится лишь тогда, когда будет готово мирное соглашение. Об этом Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social.

«Я надеюсь на встречу с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но только тогда, когда соглашение об окончании этой войны будет окончательным или будет находиться на завершающей стадии», — подчеркнул он.

Американский лидер также выразил надежду на то, что мир в Украине будет достигнут как можно быстрее.

Напомним, во вторник, 25 ноября, стало известно, что специальный представитель президента США Стив Уиткофф в Москве проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время министр армии Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной для ускорения согласования мирного плана между США, Украиной и РФ.