Россия может захватить Донбасс за пару месяцев, — Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что российские войска могут оккупировать подконтрольную Украине часть Донбасса за несколько месяцев, и поэтому Украине лучше соглашаться на мирное соглашение сейчас, не теряя жизни людей. Об этом он сказал в общении с журналистами на борту своего самолёта.

«Если посмотреть на то, что происходит, всё движется в одну сторону. Так что в итоге это та земля (подконтрольная Украине часть Донецкой области), которую Россия может и так получить в ближайшие несколько месяцев. Хотите ли вы воевать и потерять ещё 50-60 тысяч человек или хотите сделать что-то сейчас?», — сказал Трамп.

Он отметил, что ещё нужно будет договориться относительно территорий, а это «долгий очень сложный процесс». При этом Трамп отметил, что в некоторых случаях «земля пойдёт в обратном направлении» (имеется в виду, что Россия может покинуть некоторые территории).

Также глава Белого дома назвал главную уступку России, которая, по его мнению, заключается в том, что она соглашается прекратить боевые действия и не захватывать больше территории Украины.

Он добавил, что эта война может длиться годами, но считает, что заключить соглашение будет благом для обеих стран, особенно для Украины, поскольку она «намного меньше, это намного меньшая страна по численности людей».

