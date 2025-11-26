Коалиция желающих выступила с совместным заявлением по мирным переговорам

В Коалиции желающих по итогам заседания во вторник, 25 ноября, выступили с совместным заявлением, в котором заявили о необходимости гарантий безопасности Украине, которые помогут установить длительный мир в Украине. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на текст заявления, который есть в распоряжении издания.

Отмечается, что гарантии безопасности планируется проработать в ближайшее время.

Лидеры выразили свою непоколебимую поддержку Украине и за справедливый и крепкий мир, на который народ Украины вполне заслуживает. Они осудили широкомасштабные и смертоносные атаки России прошлой ночью, которые поразили жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Лидеры выразили соболезнования пострадавшим.

Руководители подтвердили свою поддержку усилиям президента США Дональда Трампа положить конец войне и подчеркнули, что любое решение должно полностью вовлекать Украину, сохранять её суверенитет, соответствовать принципам Устава ООН и гарантировать её долгосрочную безопасность. Они чётко заявили, что границы нельзя менять силой. Это остаётся одним из фундаментальных принципов сохранения стабильности и мира в Европе и за её пределами.

Руководители приветствовали, что дискуссии между Соединёнными Штатами и Украиной в Женеве показали значительный прогресс, и что обе стороны считают их значительным шагом вперёд.

Лидеры приветствовали решение, что вопросы, касающиеся европейских интересов и интересов НАТО, будут обсуждаться отдельно при полном участии европейских партнёров и союзников по НАТО.

Они подчеркнули, что быстрое решение по обеспечению долгосрочного финансирования для Украины, в том числе путём использования полной стоимости замороженных российских суверенных активов, будет критическим.

Политики также подчеркнули, что справедливый и крепкий мир должен быть подкреплён надёжными гарантиями безопасности для Украины, чтобы она могла сдерживать любую будущую агрессию.

Опираясь на работу и планирование, проведённые в рамках Коалиции в последние несколько месяцев, лидеры договорились с государственным секретарём США Марко Рубио ускорить совместную работу с Соединёнными Штатами для продвижения вперёд планирования по гарантиям безопасности. Они поручили своему военному начальству завершить совместную работу по планированию с этой целью.

Лидеры также подтвердили свою решимость продолжать укреплять финансовую и военную поддержку Украины и давление на Россию и её военную машину, пока Россия отказывается участвовать в пути к справедливому и длительному миру.

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц сопредседательствовали на виртуальной встрече Коалиции желающих, в которой приняли участие Президент Украины Владимир Зеленский, лидеры и представители 35 стран, образующих коалицию, президент Европейского совета, президент Европейской комиссии и генеральный секретарь НАТО. В встрече также принял участие госсекретарь США Марко Рубио.

