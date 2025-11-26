Трампу не интересны детали мирного плана, — СМИ

Президенту США Дональду Трампу все равно, каким будет мирное соглашение между Украиной и Россией. Ему важно остановить войну. Об этом во вторник, 25 ноября, пишет Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома.

Собеседники издания из окружения главы государства подтвердили, что Трамп «готов поддержать документ любого содержания, лишь бы он быстро удовлетворил обе стороны и привел к остановке войны».

Он подчеркнул, что у Трампа нет красных линий — главное, чтобы обе стороны согласились, а война закончилась.

Издание отмечает, что Трамп давно считает себя «посредником» в войне и не хочет занимать чью-то сторону, что заметно отличает его от бывшего президента Джо Байдена и большинства европейских союзников США. Они настаивают на том, что Украина является жертвой российской агрессии, и ее обеспокоенности являются первоочередными.

Отмечается, что такая позиция Трампа объясняет, почему детали плана остаются нечеткими, и почему президент в течение 24 часов может перейти от предоставления Украине крайнего срока в четверг, чтобы согласиться с его планом, до заявления о том, что его предложение не является окончательным.

Напомним, в Белом доме сделали таинственное заявление по поводу мирных переговоров по Украине.