В России отрицают «пленки Уиткоффа»

Российский посланник в переговорах со США Кирилл Дмитриев отрицает попытки России продвинуть свои пожелания по Украине в качестве «мирного плана Трампа». Об этом он в ночь на среду, 26 ноября, написал в комментарии к материалу Bloomberg, в распоряжении которого оказались записи разговоров между политиками США и РФ.

Ранее издание привело расшифровку двух приватных разговоров — советника Путина Юрия Ушакова со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. В нем Уиткофф советует Ушакову, как представить Трампу российские предложения «мирного плана». Во втором разговоре Ушаков и Дмитриев обсуждали схему передачи российского варианта «мирного плана» команде Трампа с целью, чтобы американская сторона представила эти наработки как собственный документ.

В соцсети Х Дмитриев написал «фейк» под постом Bloomberg со ссылкой на свою статью.

В другом комментарии Ушаков добавил: «Чем ближе мы подходим к миру, тем отчаяннее становятся подстрекатели войны».

