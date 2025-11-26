Трамп отреагировал на слитый якобы разговор Уиткоффа и его советы Кремлю

Президент США Дональд Трамп отреагировал на расшифровку Bloomberg, где спецпредставитель Стив Уиткофф якобы подсказывает россиянам, как понравиться и расположить к себе американского лидера. По словам Трампа, в этом нет ничего необычного.

«Потому что ему нужно „продать“ это Украине. Ему нужно „продать“ Украину России. Так работает посредник по сделкам. Нужно сказать: „Смотрите, они хотят вот этого“. Это стандартная форма переговоров. Нужно убедить их в этом», — сказал президент США.

Он также добавил, что не слышал слитое аудио, но добавил, что то же самое Уиткофф может говорить и Украине.

«Я этого не слышал, но слышал, что это обычные переговоры. И я могу представить, что он говорит то же самое Украину, потому обе стороны должны чем-то жертвовать и что-то получать», — резюмировал Трамп.

Напомним, Уиткофф советовал Кремлю, как разговаривать с Трампом.