Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

С 24 февраля 2022 года по 26 ноября 2025 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 1 168 550 человек (+980 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

— 11 372 (+4) танка,

— 23 625 (+1) бронемашин,

— 34 688 (+44) артиллерийских систем,

— 1 549 (+0) РСЗО,

— 1 252 (+2) средства ПВО,

— 428 (+0) самолетов,

— 347 (+0) вертолетов,

— 84 960 (+743) БПЛА оперативно-тактического уровня,

— 3 995 (+14) крылатых ракет,

— 28 (+0) кораблей/катеров,

— 1 (+0) подводная лодка,

— 68 242 (+124) единицы автомобильной техники и автоцистерн,

— 4 007 (+1) единиц специальной техники.

Напомним, Трамп заявил, что Украина и Россия потеряли за месяц 25 тысяч солдат.