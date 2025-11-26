Уиткофф советовал Кремлю, как разговаривать с Трампом, — Bloomberg

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в середине октября консультировал помощника Путина Юрия Ушакова, как представить свои предложения по «мирному соглашению» Дональду Трампу. В частности, он советовал, чтобы российский диктатор позвонил Трампу перед его встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказался запись разговора.

Отмечается, что телефонный разговор между Уиткоффом и Ушаковым состоялся 14 октября и длился чуть более пяти минут.

В ходе разговора Уиткофф сказал Ушакову, что глубоко уважает Путина и что он сказал Трампу, что, по его мнению, Россия всегда хотела мирного соглашения.

Также посланник президента США вспомнил о предстоящем на тот момент визите Владимира Зеленского и предложил, чтобы Путин поговорил с Трампом перед этой встречей.

«Зеленский приедет в Белый дом в пятницу. Я пойду на эту встречу, потому что они хотят, чтобы я был там, но я думаю, что, если возможно, мы должны поговорить с вашим боссом перед этой пятничной встречей», — цитирует Уиткоффа Bloomberg.

Ушаков спросил Уиткоффа, будет ли «полезно» для Путина позвонить Трампу.

Виткофф ответил, что да, и также порекомендовал, чтобы Путин поздравил Трампа с достижением мирного соглашения по Газе (это произошло незадолго до разговора Уиткоффа и Ушакова), сказать, что Россия его поддержала и что он уважает президента США как человека мира.

«Тогда это будет действительно хороший звонок», — сказал Виткофф. (Разговор Трампа и Путина действительно состоялся 16 октября — за два дня после разговора Уиткоффа и Ушакова. После него президент США, который до того неоднократно критиковал Путина, выразил желание встретиться с ним в Будапеште.)

Также, по данным издания, во время разговора Виткофф обсуждал с Ушаковым потенциальные условия «мирного соглашения» между Россией и Украиной, которые затем нашли отражение в плане из 28 пунктов, подготовленном при прямом участии Кремля без ведома Киева или европейских союзников.

«Я вам скажу, я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения. Донецк и, возможно, где-то обменяем территории. Но я говорю, что вместо таких разговоров давайте говорить с большей надеждой, потому что я думаю, что мы дойдем до соглашения. Президент (Трамп) даст мне много свободы и полномочий для достижения соглашения», — сказал Виткофф.

Далее он добавил: «Возможно, он (Путин) скажет президенту Трампу: знаете, Стив и Юрий обсуждали очень похожий план из 20 пунктов по достижению мира (в Украине), и это, по нашему мнению, может немного сдвинуть ситуацию с мертвой точки, мы открыты для подобных предложений».

Ушаков, судя по всему, прислушался к некоторым советам. По его словам, Путин «поздравит» и скажет: «Господин Трамп — настоящий миротворец».

Согласно другой записи, с которой ознакомилось Bloomberg, 29 октября российский посланник Кирилл Дмитриев и Ушаков разговаривали по телефону на русском языке и обсуждали, насколько решительно Москве следует настаивать на своих требованиях в любом мирном предложении.

Пока два помощника Путина рассматривали разные варианты, Ушаков настаивал, чтобы в своих предложениях Белому дому РФ запросила «максимум».

Он выразил обеспокоенность тем, что США могут неправильно истолковать любые предложения и что-то исключить, а затем заявить о наличии соглашения, что поставило бы под угрозу завершение переговоров.

Дмитриев со своей стороны предложил неофициально поделиться документом и выразил уверенность, что даже если США не полностью примут российскую версию, они по крайней мере сделают что-то очень близкое к ней.

Позже он заверил Ушакова, что будет придерживаться того, что ему сказали сказать, что Ушаков сможет позже обсудить документ со «Стивом».

Bloomberg отмечает, что не смогло точно подтвердить, какими именно предложениями РФ поделилась с США и в какой степени они повлияли на окончательный план из 28 пунктов.

Напомним, в Белом доме сделали таинственное заявление по поводу мирных переговоров по Украине.