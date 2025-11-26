Трамп грязно оскорбил губернатора Иллинойса

Президент США Дональд Трамп вновь яростно атаковал губернатора Иллинойса Джея Прицкера. Глава государства выступил с критикой по поводу ситуации с преступностью в Чикаго.

Выступая в Белом доме, политик сказал: «В Чикаго все выходит из-под контроля. Мэр некомпетентен, а губернатор – толстый бездельник».

Также добавляется, что федеральные власти могут стабилизировать обстановку за четыре недели, а через восемь-десять недель город будет полностью безопасным.

Уверяется, что местные жители сами хотят вмешательства.

Он обратился к губернатору: «Если вы меня слышите – возьмитесь за ум. Пригласите нас, и мы сделаем ваш город безопасным».

