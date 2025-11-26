В Новой Зеландии объявили тотальную войну диким кошкам

В Новой Зеландии до 2050-го года хотят истребить всех диких кошек. Об этом сказано в заявлении министра охраны природы страны Таму Потаку.

Указывается, что эти животные были включены в принятую в 2016-ю государственную программу «Без хищников – 2050», согласно которой в Новой Зеландии уничтожаются хищники, наносящие особый ущерб местной уникальной фауне.

Информируется, что сейчас в стране насчитывается более 2,5 миллионов диких кошек, ведущих свое происхождение от завезенных европейцами домашних кошек.

Добавляется, что в некоторых районах их уже уничтожают, но к следующему году будут приняты меры, направленные на их полное искоренение.

Ранее был разгадан забавный кошечий секрет.