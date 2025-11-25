Зеленский высказался о мирном плане США

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу мирного плана США. Он сделал заявление во время встречи «Коалиции желающих».

По его словам, Украина готова продвигаться в контексте мирного плана для завершения войны с Россией, который предложили американцы.

Украинский лидер добавил, что готов обсудить чувствительные пункты мирного плана с президентом США Дональдом Трампом.

В то же время политик призвал членов «Коалиции желающих» разработать рамки для развертывания сил сдерживания в Украине и продолжать поддержку до тех пор, пока Россия не будет готова завершать войну.

