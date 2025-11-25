Эрдоган предложил прямые переговоры Украины и России в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление по поводу переговоров Украины и России. Оно прозвучало во время встречи Коалиции желающих.

Пресс-служба политика информирует: «Наш президент заявил, что Турция будет продолжать дипломатические усилия, направленные на содействие непосредственным контактам между сторонами с целью скорейшего достижения справедливого и прочного мира».

Добавляется: «Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что непосредственные переговоры между сторонами могут состояться в Стамбуле и что Турция для этого поддерживает контакты с Украиной и Россией».

Резюмируется, что для Турции перемирие, которое охватывает энергетическую и портовую инфраструктуру, может стать благоприятным условием для переговоров о заключении всеобъемлющего мирного договора между сторонами.

Ранее Стубб подтвердил, что Украина не останется без поддержки.