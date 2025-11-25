В Белом доме сделали таинственное заявление по поводу мирных переговоров по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сделала несколько таинственное заявление по поводу мирных переговоров по Украине. Она оставила пост в социальной сети Х.

В нем сказано: «В течение прошлой недели США достигли огромного прогресса на пути к мирному соглашению, пригласив Украину и Россию за стол переговоров».

Добавляется: «Есть несколько деликатных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо урегулировать и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США».

