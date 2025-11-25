Мерц оценил перспективы достижения мира в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он оценил перспективы достижения мира в нашей стране.
В социальной сети Х политик написал: «Мы продолжаем поддерживать Украину: мы стремимся к скорейшему прекращению огня, справедливому и длительному миру для Украины и безопасности для Европы».
Также добавляется: «Любой план, затрагивающий интересы и суверенитет Европы, требует согласия Европы. Европа остается непоколебимой и единой».
Ранее Макрон высказался о будущем ВСУ.