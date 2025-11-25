Стало известно, как будут отключать электричество в Украине 26 ноября

В среду, 26 ноября, в Украине снова будут отключать электричество. Об этом информирует «Укрэнерго».

Сказано, что завтра объемы будут такими же, как и во вторник, 25 ноября.

Говорится: «Время и объем применения ограничений будут следующими: графики почасовых отключений – с 00-00 до 23-59 объемом от 0,5 до 2,5 очередей, графики ограничения мощности для промышленных потребителей – с 00-00 до 23-59».

Также добавляется, что причина введения таких ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.

