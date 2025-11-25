Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сделал странное заявление по поводу Запорожской АЭС. По его словам, объекту, который контролируют россияне, нужен «особый статус» после возможного мирного соглашения.

Было сказано: «На какой бы стороне она ни оказалась, вам придется иметь договоренность о сотрудничестве или атмосферу сотрудничества».

Добавляется: «Ни один отдельный оператор не может использовать атомную электростанцию, когда на другой стороне реки есть другая страна, которая сопротивляется этому и может принять меры против этого».

Подчеркивается: «Пока не прекратится война, не будет заключено перемирие или не умолкнет оружие, всегда существует вероятность, что что-то пойдет очень и очень не так».

Резюмируется: «Совместное, не совместное, и я не хочу вдаваться в эту тему, потому что это политически. Это то, что Украина и Россия будут решать в определенный момент. Но одно понятно: МАГАТЭ незаменимо в этой ситуации».

Ранее в МАГАТЭ сообщили о некотором улучшении ситуации на Запорожской АЭС.