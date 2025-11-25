Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе, — СМИ

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в США на этой неделе не запланирована. Об этом сообщили «Суспильному» источники в Белом доме.

Как известно, ранее СМИ писали о том, что существует запрос с украинской стороны о встрече двух президентов в Вашингтоне для согласования условий «мирного плана» до дедлайна Трампа, который заканчивается 27 ноября в четверг. Также медиа писали, что Белый дом условием для встречи Трампа с Зеленским выдвинул продуктивные переговоры в Женеве.

Кроме того, как сообщил журналист The Financial Times Кристофер Миллер в сети Х, вопрос поездки Зеленского в Вашингтон рассматривается в Офисе президента с прошлой недели, когда началось это новое давление Трампа.

«Есть два лагеря: один считает, что Зеленскому нужно поехать в Вашингтон, чтобы лично обсудить это с Трампом; другой боится, что все может пойти не так... и привести к серьезной неудаче. Поедет ли снова Зеленский в Вашингтон, будет зависеть от результатов переговоров и от того, верят ли украинцы, что есть что-то, под чем они могут подписаться, не продавая страну», — написал Миллер.

Напомним, чиновники обсуждают визит Зеленского в США.