В МИД Украины рассказали о секретности нового мирного соглашения

Для того, чтобы избежать утечки содержания нового мирного соглашения США, его копии в Женеве забрали у всех, кроме руководителей делегаций. Об этом первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал Financial Times.

По его словам, после проведения переговоров между делегациями Украины и США копии мирного плана передали только главам делегаций стран — руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку и госсекретарю США Марко Рубио.

Все копии документа, которые были у других участников переговоров, забрали после их завершения.

Теперь руководители делегаций представят разработанный проект президентам Украины и США.

Напомним, мирный план Трампа для Украины существенно сократили.