Главы МИД Евросоюза обсудят мирный план, — СМИ

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней и безопасности политики Кая Каллас созывает внеочередное заседание Совета ЕС по иностранным делам. Об этом сообщила «Европейская правда», ссылаясь на осведомленного о этих процессах чиновника ЕС.

Оно должно состояться уже в среду, 26 ноября, а целью его созыва является дискуссия относительно «мирного плана» для Украины.

Известно, что заседание соберется в виртуальном формате по видеосвязи.

«Высокий представитель ЕС созывает Совет ЕС по иностранным делам в эту среду, чтобы обсудить подготовку мирного плана для Украины и роль ЕС в этом процессе», — отметил собеседник СМИ.

Напомним, в Кремле недовольны европейским «мирным планом».