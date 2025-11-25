В Киеве школьник выбросил из окна многоэтажки соседского кота

Правоохранители устанавливают обстоятельства жестокого обращения с животным. Об этом сообщила полиция Киева.

Отмечается, что о событии полицейским стало известно сегодня из социальных сетей. В одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что 11-летний школьник выбросил кота своей соседки из окна многоэтажки в Святошинском районе, животное погибло.

Ювенальные полицейские общаются с несовершеннолетним и его родителями. Продолжается проверка.

Напомним, на Днепропетровщине живодер в подъезде многоэтажки перерезал шеи собакам.